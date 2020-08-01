На Донеччині збудують унікальний велоспортивний комплекс вартістю понад 60 мільйонів

У місті Лиман Донецької області розпочалися підготовчі роботи для будівництва унікального велоспортивного комплексу.

Про це повідомляє Донецька ОДА.

«Підготовчі роботи для будівництва унікального велоспортивного комплексу розпочалися у Лимані... Згідно проєктно-кошторисної документації, яку було розроблено у 2019 році за рахунок коштів обласного бюджету, загальна вартість будівництва складає 60 351,531 тис. грн», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 31 липня заступник голови Донецької ОДА Вадим Філашкін і начальник управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації Володимир Мицик відвідали Лиман.

В ОДА нагадали, що обласна спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву з велосипедного спорту – це комунальний позашкільний навчальний заклад, який має вищу категорію та є одним із провідних в Україні, постійно перебуваючи в п’ятірці найкращих спеціалізованих шкіл з велоспорту за підсумками щорічної роботи. Заклад має відділення в 5 містах Донеччини: Лимані, Бахмуті, Маріуполі, Краматорську та Слов’янську, де під керівництвом 13 тренерів-викладачів займаються 224 спортсмени.

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Останнім часом за підтримки Донецької ОДА значно покращено інфраструктуру школи. Так, у 2017 році коштом обласного бюджету проведено капітальний ремонт адміністративної будівлі КПНЗ «Обласна СДЮСШОР з велосипедного спорту» (за адресою: вул. Петропавлівська, 89) на суму 1,4 млн грн. Також щорічно виділяється фінансування для забезпечення учнів необхідним спортивним інвентарем та обладнанням.

З метою подальшого розвитку велосипедного спорту на Донеччині, у місті Лиман на земельній ділянці поруч з адмінбудівлею школи і передбачено зведення сучасного спорткомплексу. Проєктом передбачено: спорудження ВМХ траси (треку) з усіма необхідними комплексами; триповерхової будівлі гуртожитку з можливістю розміщення 52 осіб, тренажерним залом, медичним та масажним кабінетами, конференц-залом, кімнатою приймання їжі; котельні для газового опалення гуртожитку, гаража на одне авто з приміщенням для ремонту й зберігання велосипедів та господарської будівлі.

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В ОДА підкреслили, що за умови дотримання сучасних міжнародних вимог при будівництві велотраси та здобуття необхідної сертифікації, вона зможе стати унікальною в Україні. Новий трек дозволить готувати у дисципліні «ВМХ racing» спортсменів з 8 років, при цьому даючи хлопцям і дівчатам базові навички для виступу в інших дисциплінах велоспорту. Також тут планується проведення навчально-тренувальних зборів за участю національної команди, змагань обласного та всеукраїнського рівнів.