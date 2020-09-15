Ентоні Тейлор судитиме Суперкубок УЄФА-2020

Англійський рефері Ентоні Тейлор призначений на матч за Суперкубок УЄФА між футболістами німецької "Баварії" та іспанської "Севільї".

Суддівський комітет УЄФА оголосив, що Ентоні Тейлор призначений головним арбітром матчу за Суперкубок УЄФА між "Баварією" та "Севільєю", який відбудеться 24 вересня на "Пушкаш Арені" в Будапешті (Угорщина), передає Укрінформ.

Уродженець Манчестера займається суддівством з 2002 року, призначення УЄФА вперше отримав в 2009-му, а з 2010 року працює в англійській прем'єр-лізі (АПЛ). Останнім часом 41-річний арбітр регулярно судить в Лізі Європи УЄФА, Лізі чемпіонів УЄФА і змаганнях національних збірних. Останній на сьогодні матч УЄФА в його послужному списку - це перемога французького "Парі Сен-Жермен" над італійською "Аталантою" з рахунком 2:1 у чвертьфіналі Ліги чемпіонів 12 серпня.

Тейлор вже працював на Суперкубку УЄФА. У 2014 році, коли в іспанському дербі "Реал" обіграв "Севілью" з рахунком 2:0, він був додатковим асистентом рефері.

Асистенти Тейлора і бригада VAR теж з Англії. Четвертий суддя Орель Гринфельд представляє Ізраїль.

Суддівська бригада на Суперкубку УЄФА-2020.

Головний рефері: Ентоні Тейлор (Англія)

Асистенти рефері: Гері Бeсуік (Англія), Адам Нанні (Англія)

Четвертий рефері: Орель Гринфельд (Ізраїль)

VAR: Стюарт Еттуелл (Англія)

Асистент VAR: Пол Тірні (Англія).

Фото: UEFA via Getty Images.