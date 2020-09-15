Ентоні Тейлор судитиме Суперкубок УЄФА-2020
Суддівський комітет УЄФА оголосив, що Ентоні Тейлор призначений головним арбітром матчу за Суперкубок УЄФА між "Баварією" та "Севільєю", який відбудеться 24 вересня на "Пушкаш Арені" в Будапешті (Угорщина), передає Укрінформ.
Уродженець Манчестера займається суддівством з 2002 року, призначення УЄФА вперше отримав в 2009-му, а з 2010 року працює в англійській прем'єр-лізі (АПЛ). Останнім часом 41-річний арбітр регулярно судить в Лізі Європи УЄФА, Лізі чемпіонів УЄФА і змаганнях національних збірних. Останній на сьогодні матч УЄФА в його послужному списку - це перемога французького "Парі Сен-Жермен" над італійською "Аталантою" з рахунком 2:1 у чвертьфіналі Ліги чемпіонів 12 серпня.
Тейлор вже працював на Суперкубку УЄФА. У 2014 році, коли в іспанському дербі "Реал" обіграв "Севілью" з рахунком 2:0, він був додатковим асистентом рефері.
Асистенти Тейлора і бригада VAR теж з Англії. Четвертий суддя Орель Гринфельд представляє Ізраїль.
Суддівська бригада на Суперкубку УЄФА-2020.
Головний рефері: Ентоні Тейлор (Англія)
Асистенти рефері: Гері Бeсуік (Англія), Адам Нанні (Англія)
Четвертий рефері: Орель Гринфельд (Ізраїль)
VAR: Стюарт Еттуелл (Англія)
Асистент VAR: Пол Тірні (Англія).
Фото: UEFA via Getty Images.