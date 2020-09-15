УЄФА презентував офіційний м'яч Ліги чемпіонів нового сезону

УЄФА презентував офіційний м'яч Ліги чемпіонів нового сезону

Укрінформ
Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) представив офіційний м'яч Ліги чемпіонів, який використовуватиметься в сезоні-2020/21.

Як повідомляє офіційний сайт УЄФА, новий ігровий снаряд, виготовлений німецькою компанією Adidas, виконаний в червоно-синьому забарвленні, передає Укрінформ.

Читайте також: "Динамо" стартує в Лізі чемпіонів УЄФА матчем проти АЗ "Алкмаар"

Нагадаємо, вже сьогодні в новому сезоні Ліги чемпіонів зіграє свій перший матч київське "Динамо" - в третьому кваліфікаційному раунді "біло-сині" зійдуться на столичному НСК "Олімпійський" з голландським клубом АЗ "Алкмаар".

Фото: ChampionsLeague / Twitter.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-