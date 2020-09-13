"Ворскла" обіграла "Інгулець" і очолила футбольну Прем'єр-лігу України

Полтавська "Ворскла" здобула другу поспіль перемогу і вийшла в одноосібні лідери чемпіонату України серед команд Прем'єр-ліги (УПЛ).

У другому турі УПЛ "Ворскла" на домашній арені ім. О. Бутовського обіграла дебютанта Прем'єр-ліги із Кіровоградщини "Інгулець" (Петрове) - 2:0, повідомляє Укрінформ.

Успіх "біло-зеленим" принесли голи Руслана Степанюка, якому на 36-й хвилині асистував Денис Васин, та Ібрагіма Кане (66, з пенальті).

На 67-й хвилині зустрічі арбітр зустрічі Юрій Можаровський за друге попередження показав червону картку півзахиснику "Інгульця" Олександру Козаку.

Результати інших матчів туру:

"Динамо" (Київ) - "Десна" (Чернігів) - 0:0.

"Дніпро-1" - "Олімпік" (Донецьк) - 1:3

голи: Олексій Хобленко (50-та хвилина) - Шахаб Зейхеді (44), Максим Тейшейра (47), Сергій Політило (77).

"Колос" (Ковалівка) - "Львів" - 4:0

голи: Володимир Лисенко (26, 47), Віталій Гавриш (69), Євген Ісаєнко (90+5).

"Минай" - "Олександрія" - 1:0

гол: Антон Шиндер (34).

"Зоря" (Луганськ) - "Маріуполь" - 0:1

гол: Дмитро Топалов (61).

Матч "Рух" (Львів) - "Шахтар" (Донецьк) перенесений на 23 вересня через спалах коронавірусу у львів'ян.

Турнірне становище: "Ворскла" - 6 очок (після 2-х ігор), "Динамо" - 4 (2), "Десна" - 4 (2), "Олександрія" - 3 (2), "Шахтар" - 3 (1), "Минай" - 3 (1), "Колос" - 3 (2), "Маріуполь" - 3 (2), "Інгулець" - 1 (2), "Дніпро-1" - 1 (2), "Рух" - 0 (1), "Зоря" - 0 (2), "Львів" - 0 (1).