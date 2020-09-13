"Зоря" вдруге програла на старті чемпіонату України з футболу
У домашній грі на "Славутич-Арені" у Запоріжжі "Зоря програла "Маріуполю з рахунком 0:1, зазнавши другої поспіль поразки на старті нового сезону, повідомляє Укрінформ.
Єдиний м'яч на 62-й хвилині зустрічі забив форвард приазовців Дмитро Топалов.
На неділю, 13 вересня, також запланований поєдинок полтавської "Ворскли" з "Інгульцем".
Результати інших матчів туру:
"Динамо" (Київ) - "Десна" (Чернігів) - 0:0
"Дніпро-1" - "Олімпік" (Донецьк) - 1:3
голи: Олексій Хобленко (50) - Шахаб Зейхеді (44), Максим Тейшейра (47), Сергій Політило (77).
"Колос" (Ковалівка) - "Львів" - 4:0
голи: Володимир Лисенко (26, 47), Віталій Гавриш (69), Євген Ісаєнко (90+5).
"Минай" - "Олександрія - 1:0
гол: Антон Шиндер (34).
Матч "Рух" (Львів) - "Шахтар" (Донецьк) перенесений на 23 вересня через спалах коронавірусу у львів'ян.