"Зоря" вдруге програла на старті чемпіонату України з футболу

Футболісти луганської "Зорі" поступилися "Маріуполю" у поєдинку другого кола чемпіонату України серед команд Прем'єр-ліги (УПЛ).

У домашній грі на "Славутич-Арені" у Запоріжжі "Зоря програла "Маріуполю з рахунком 0:1, зазнавши другої поспіль поразки на старті нового сезону, повідомляє Укрінформ.

Єдиний м'яч на 62-й хвилині зустрічі забив форвард приазовців Дмитро Топалов.

На неділю, 13 вересня, також запланований поєдинок полтавської "Ворскли" з "Інгульцем".

Результати інших матчів туру:

"Динамо" (Київ) - "Десна" (Чернігів) - 0:0

"Дніпро-1" - "Олімпік" (Донецьк) - 1:3

голи: Олексій Хобленко (50) - Шахаб Зейхеді (44), Максим Тейшейра (47), Сергій Політило (77).

"Колос" (Ковалівка) - "Львів" - 4:0

голи: Володимир Лисенко (26, 47), Віталій Гавриш (69), Євген Ісаєнко (90+5).

"Минай" - "Олександрія - 1:0

гол: Антон Шиндер (34).

Матч "Рух" (Львів) - "Шахтар" (Донецьк) перенесений на 23 вересня через спалах коронавірусу у львів'ян.