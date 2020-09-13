Українка Вікторія Онопрієнко виграла Кубок Дерюгіної

Відбувся останній день змагань Кубку Дерюгіної.

12 вересня в Києві завершився турнір з художньої гімнастики Гран-прі Кубок Дерюгіної-2020. Головний приз – Кубок Дерюгіної здобула абсолютна чемпіонка України Вікторія Онопрієнко, повідомляє Укрінформ.

Вікторія Онопрієнко вперше презентувала чотири нові програми на міжнародній арені, стала найкращою в багатоборстві й завоювала головний трофей.

В турнірі юніорок по два рази перші місця зайняли українка Меланія Тур та білоруска Діна Агішева. В фіналах окремих видів спорту серед сеньйорок українка Ніколь Красюк стала найкращою у виступах з м’ячем, булавами й стрічкою. Також вона стало другою у фіналі з обручем. Ще одна наша спортсменка Олександра Яремчук була в кроці від п’єдесталу в змаганнях з обручем, м’ячем та стрічкою.

В групових змаганнях збірна України показала найкращий результат з багатоборства, другими стали представники Ізраїлю.