У Львівській ОДА розповіли подробиці реконструкції стадіону "Скіф"

На оновленому‌ стадіоні‌ "Скіф" ‌Львівського‌ ‌державного‌ ‌університету‌ ‌фізичної‌ ‌культури‌ ‌імені‌ ‌Івана‌ ‌Боберського облаштовано ‌професійні‌ ‌легкоатлетичні ‌доріжки з використанням системи, сертифікованої Міжнародною ‌федерацією ‌легкої‌ ‌атлетики.

Про це повідомив начальник управління фізичної культури та спорту Львівської обласної державної адміністрації Роман Хім'як у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"Роботи‌ ‌з‌ ‌укладання‌ ‌доріжок‌ ‌тут‌ ‌виконувались на‌ ‌сучасному‌ ‌обладнанні‌ ‌-‌ ‌PlanoMatic‌ ‌P703.‌ ‌Це‌ ‌повністю‌ ‌автоматизований‌ ‌укладач‌ поліуретанової‌‌ ‌стяжки‌ ‌нового‌ ‌покоління,‌ ‌розроблений‌ ‌для‌ ‌облаштування‌ ‌професійних‌ ‌легкоатлетичних‌ ‌доріжок‌ ‌завтовшки‌ ‌від‌ ‌6‌ ‌до‌ ‌50‌ ‌мм", - розповів посадовець.‌ ‌

Він уточнив, що двошарова‌ ‌пом’якшена‌ ‌поліуретанова‌ ‌система‌ ‌складається‌ ‌з‌ ‌гумового‌ ‌грануляту‌ ‌і‌ ‌кольорового‌ ‌каучуку‌ ‌(EPDM),‌ ‌яка‌ ‌сертифікована‌ ‌Міжнародною ‌федерацією ‌легкої‌ ‌атлетики (IAAF‌).‌ ‌

‌Замовником‌ ‌робіт виступило ‌управління‌ ‌капітального‌ ‌будівництва‌ ‌Львівської‌ ‌облдержадміністрації.

За словами Хім'яка, кошторисна‌ ‌вартість‌ ‌об’єкту‌ ‌становить ‌13‌ ‌мільйонів‌ ‌245‌ ‌тисяч‌ ‌гривень.‌ Зокрема, у ‌2018 р. ‌з‌ ‌обласного‌ ‌бюджету‌ ‌об’єкт‌ ‌профінансували‌ ‌на‌ ‌839,4‌ ‌тис. грн, а торік область виділила ‌майже‌ ‌145‌ ‌тис. і ‌ще‌ ‌3‌ ‌млн‌ ‌112‌ ‌тис.‌ надійшло з Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР)‌.

‌‌‌"Цьогоріч‌ ‌кошти надала держава та обласний бюджет на суму понад 9‌ ‌мільйонів‌ гривень в межах Національної програми "Велике будівництво", - зазначив начальник управління.

Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов наголосив в інтерв'ю Укрінформу, що тепер на цьому стадіоні зможуть проводити змагання європейського рівня.

"Впродовж 10 років тривав процес реконструкції стадіону ЛДУФК. Завдяки президентській програмі "Велике будівництво" цей процес був завершений, і вчора оновлений "Скіф" прийняв свої перші змагання", - зауважив він.

Як повідомлялося, 12 вересня у Львові на оновленому стадіоні "Скіф" Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського відбулися перші змагання - LVIV OPEN CUP з легкої атлетики.

Національна програма "Велике будівництво" була ініційована восени 2019 року Президентом Володимиром Зеленським. Мета проєкту - побудувати необхідні об’єкти інфраструктури по всій Україні. Починаючи з 1 березня 2020 року у межах проєкту на понад 300 об’єктах розпочалися будівельні роботи. У планах протягом року - зведення або реконструкція понад 100 шкіл, 100 дитячих садочків, 100 стадіонів та 200 нових приймальних відділень лікарень. Також буде збудовано 4000 км доріг.

Фото: Львівська ОДА