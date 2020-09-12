"Колос" розгромив "Львів" у другому турі футбольної Прем'єр-ліги України

Ковалівський "Колос" з рахунком 4:0 упевнено переграв ФК "Львів" у матчі другого туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги (УПЛ).

Успіх господарям оновленого стадіону "Колос" у Ковалівці Васильківського району Київщини принесли голи Володимира Лисенка, який відзначився дублем на 26-й та 47-й хвилинах, Віталія Гавриша (69) та Євгена Ісаєнка (90+5), передає Укрінформ.

На неділю, 13 вересня, заплановані поєдинки "Миная" з "Олександрією", луганської "Зорі" з "Маріуполем", полтавської "Ворскли" з "Інгульцем".

Результати інших матчів туру:

"Динамо" (Київ) - "Десна" (Чернігів) - 0:0

"Дніпро-1" - "Олімпік" (Донецьк) - -1:3

голи: Олексій Хобленко (50) - Шахаб Зейхеді (44), Максим Тейшейра (47), Сергій Політило (77).

Матч "Рух" (Львів) - "Шахтар" (Донецьк) перенесений на 23 вересня через спалах коронавірусу у львів'ян.

Фото: koloskovalivka.com.