"Дніпро-1" програв "Олімпіку" у матчі чемпіонату України з футболу

Футболісти "Дніпра-1" поступилися донецькому "Олімпіку" у поєдинку другого туру чемпіонату України серед команд Прем'єр-ліги (УПЛ).

Матч "Дніпро-1" - "Олімпік" завершився з рахунком 3:1 на користь донецького клубу, повідомляє Укрінформ.

М'ячі на ."Дніпро-Арені" забили: Олексій Хобленко, який відзначився у складі "Дніпра-1" на 50-й хвилині, Шахаб Зейхеді (44), Максим Тейшейра (47) та Сергій Політило (77) - у "Олімпіка".

"Дніпро-1" у другому таймі грав у меншості - перед перервою червону картку отримав півзахисник господарів Ігор Когут.

Продовжать ігровий день у суботу, 12 вересня, ковалівський "Колос" і "Львів".

На неділю, 13 вересня, заплановані поєдинки "Миная" з "Олександрією", луганської "Зорі" з "Маріуполем", полтавської "Ворскли" з "Інгульцем".

Нагадаємо, у стартовому матчі туру київське "Динамо" і чернігівська "Десна" зіграли внічию - 0:0.

Матч "Рух" (Львів) - "Шахтар" (Донецьк) перенесений на 23 вересня через спалах коронавірусу у львів'ян.

Фото: СК "Дніпро-1".