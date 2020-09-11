Жеребкування фінальної стадії футбольного Євро-2024 пройде в Гамбурзі

Союз європейських футбольних асоціації (УЄФА) і влада Гамбурга (Німеччина) дійшли згоди, що жеребкування фінальної стадії чемпіонату Європи-2024 відбудеться в Ельбській філармонії.

Як повідомляє офіційний сайт УЄФА, церемонія пройде в грудні 2023 року і розподілить 24 кращі європейські збірні по шести групах, передає Укрінформ.

Будівництво Ельбської філармонії завершилося в листопаді 2016 року. З тих пір вона встигла стати одним із символів Гамбурга. Ефектний будинок висотою 110 метрів стоїть на набережній Ельби в районі Гафенсіті. Скляний фасад символізує вітрила, хвилі й айсберги. Філармонію називають "культурним пам'ятником для кожного", а місцеві жителі любовно звуть її Ельфі.

У будівлі знаходяться два концертні зали, готель і житлові квартири. Великий зал славиться акустикою, яку забезпечують десять тисяч спеціально оброблених пластин з гіпсового волокна. Концерти Ельбської філармонії миттєво стали популярні по всьому світу.

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Футбольне Євро-2024 пройде в Німеччині в червні і липні 2024 року. Матчі фінальної стадії прийматимуть Берлін, Дортмунд, Дюссельдорф, Гамбург, Гельзенкірхен, Кельн, Лейпциг, Мюнхен, Франкфурт-на-Майні і Штутгарт.