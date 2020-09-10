Центральний захисник київського "Динамо" Микита Бурда переніс операцію на ахілловому сухожиллі в клініці Мюнхена (Німеччина).

Як повідомляє офіційний сайт столичного футбольного клубу, хірургічне втручання пройшло успішно, передає Укрінформ.

Наступного понеділка Бурда має повернутися до Києва і почати відновлення після операції. За прогнозами лікарів, воно займе приблизно півроку.

Нагадаємо, Бурда отримав розрив ахіллового сухожилля минулого тижня під час контрольного матчу проти ковалівського "Колоса".

Фото: ФК "Динамо" (Київ).