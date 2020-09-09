Стало відомо, скільки Луческу заробляє в "Динамо"

Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу заробляє в столичному клубі 150 тисяч євро в місяць (близько 5 млн грн), тобто 1,8 млн євро в рік (59 млн грн).

За інформацією румунського видання ziare.com, Луческу поки що не отримував заробітної плати, хоча вже пропрацював близько півтора місяця, передає Укрінформ.

Нагадаємо, 75-річний фахівець підписав контракт зі столичним клубом 23 липня і вже встиг виграти Суперкубок України.

Фото: Укрінформ.