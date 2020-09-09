"Динамо" дозаявило на сезон двох футболістів

Київське "Динамо" дозаявило на сезон-2020/21 в українській Прем'єр-лізі (УПЛ) захисника Романа Вантуха і півзахисника Ахмеда Алибекова.

Як повідомляє офіційний сайт "біло-синіх", обидва футболісти, повернувшись влітку з оренди, пройшли передсезонну підготовку у складі першої команди "Динамо", передає Укрінформ.

22-річний захисник Роман Вантух майже весь 2019 рік провів на правах оренди в донецькому "Олімпіку" (22 матчі, 2 голи), а в другій частині минулого сезону грав в "Олександрії" (7 матчів). У заявку команди на поєдинки УПЛ він внесений під 47-м номером.

Хавбек Ахмед Алібеков, якому також 22 роки, виступав в оренді в чеському "Слованом", за який в минулому сезоні провів 17 матчів в чемпіонаті і Кубку Чехії, відзначившись одним голом. За "Динамо" заявлений під номером 77.

На фото: Ахмед Алібеков (dynamo.kiev.ua).