Луческу не розраховує на Гармаша в "Динамо"

Київське "Динамо" після матчів національних збірних зібралося практично в своєму повному складі, щоб продовжити підготовку до матчу другого туру Української Прем'єр-ліги (УПЛ) проти футболістів чернігівської "Десни", який відбудеться 11 вересня.

Як стало відомо Meta-ratings.com.ua, під час паузи в чемпіонаті з футболістами, що залишилися у першій команді "Динамо", тренувалися півзахисники Денис Гармаш і потенційний новачок бразилець Клейтон. Обидва були в заявці на нещодавній контрольний матч киян проти "Колоса", однак, заявляти їх за першу команду "Динамо" на ігри УПЛ наставник "біло-синіх" Мірча Луческу, швидше за все, не буде, передає Укрінформ.

Обох румунський фахівець використовував в тренувальному процесі, щоб компенсувати кількісний склад футболістів, поки основні виконавці "Динамо" були в збірних.

Що стосується Гармаша, то він залишить "Динамо", як тільки отримає пропозицію щодо продовження кар'єри в іншому клубі. Поки що потенційних претендентів на досвідченого футболіста відлякує його висока зарплата - близько двох мільйонів євро на рік.

Клейтон після двотижневого карантину, проведеного по приїзду в Україну, переніс в Києві прикру травму. Легіонер позбувся своїх особистих бутс на клубній базі "Динамо" і йому довелося грати в нових бутсах, через що бразилець натер ногу і змушений був пропустити частину тренувального процесу. В результаті зараз Клейтон знаходиться не в найкращих своїх кондиціях і ймовірність підписання з ним контракту не надто висока.

Фото: ФК "Динамо (Київ).