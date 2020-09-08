Матч «Динамо» - АЗ покаже телеканал 2+2

Трансляція поєдинку відбудеться 15 вересня, початок о 19:55.

Телеканал 2+2 покаже поєдинок третього кваліфікаційного етапу Ліги чемпіонів «Динамо» - АЗ, повідомляє прес-служба групи 1+1 media.

Матч зіграють 15 вересня. Трансляція розпочнеться о 19:55.

19 вересня на телеканалі 2+2 відбудеться трансляція матчу 3-го туру УПЛ «Динамо» - «Львів».

Раніше повідомлялося, що холдинг 1+1 media підписав контракти з «Динамо» і «Дніпром-1» на трансляцію домашніх матчів УПЛ.

Як повідомляв Укрінформ, став відомий арбітр матчу «Динамо» - АЗ.