Сьогодні завершується другий тур Ліги націй УЄФА

У вівторок, 8 вересня, відбудуться заключні матчі другого туру групового етапу Ліги націй УЄФА-2020/21.

У Лізі А чинні чемпіони Європи футболісти збірної Португалії у Стокгольмі зустрінуться з командою Швеції, чемпіони світу французи в Сен-Дені прийматимуть віцечемпіонів з Хорватії, збірна Данії у Копенгагені зіграє з англійцями, а бельгійці у Брюсселі зійдуться з командою Ісландії, повідомляє Укрінформ.

В інших поєдинках зіграють Вірменія - Естонія, Грузія - Північна Македонія, Люксембург - Чорногорія, Кіпр - Азербайджан, Сан-Марино - Ліхтенштейн.

Результати матчів понеділка:

Ліга А.

Група 1:

Боснія і Герцеговина - Польща - 1:2

Голландія - Італія - ​​0:1

Ліга В.

Група 1:

Північна Ірландія - Норвегія - 1:5

Австрія - Румунія - 2:3.

Група 2:

Ізраїль - Словаччина - 1:1

Чехія - Шотландія - 1:2.

Ліга С.

Група 4:

Казахстан - Білорусь - 1:2

Албанія - Литва - 0:1.

У третьому турі, 10 жовтня, команда Андрія Шевченка зустрінеться на НСК "Олімпійський" у Києві з німцями. В іншому поєдинку групи 4 Ліги А іспанці на Альфредо Ді Стефано в Мадриді зіграють з командою Швейцарії.

Фото: УЄФА.