Сьогодні завершується другий тур Ліги націй УЄФА
У Лізі А чинні чемпіони Європи футболісти збірної Португалії у Стокгольмі зустрінуться з командою Швеції, чемпіони світу французи в Сен-Дені прийматимуть віцечемпіонів з Хорватії, збірна Данії у Копенгагені зіграє з англійцями, а бельгійці у Брюсселі зійдуться з командою Ісландії, повідомляє Укрінформ.
В інших поєдинках зіграють Вірменія - Естонія, Грузія - Північна Македонія, Люксембург - Чорногорія, Кіпр - Азербайджан, Сан-Марино - Ліхтенштейн.
Результати матчів понеділка:
Ліга А.
Група 1:
Боснія і Герцеговина - Польща - 1:2
Голландія - Італія - 0:1
Ліга В.
Група 1:
Північна Ірландія - Норвегія - 1:5
Австрія - Румунія - 2:3.
Група 2:
Ізраїль - Словаччина - 1:1
Чехія - Шотландія - 1:2.
Ліга С.
Група 4:
Казахстан - Білорусь - 1:2
Албанія - Литва - 0:1.
У третьому турі, 10 жовтня, команда Андрія Шевченка зустрінеться на НСК "Олімпійський" у Києві з німцями. В іншому поєдинку групи 4 Ліги А іспанці на Альфредо Ді Стефано в Мадриді зіграють з командою Швейцарії.
Фото: УЄФА.