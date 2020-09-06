Португалія розгромила Хорватію в матчі Ліги націй УЄФА

Чинні чемпіони Європи футболісти збірної Португалії здобули переконливу перемогу над віцечемпіоном світу національною командою Хорватії в матчі першого туру групового етапу Ліги націй УЄФА.

Зустріч, що пройшла в Порту, завершилася з рахунком 4:1 на користь піренейців, повідомляє Укрінформ.

У складі господарів арени "Драгау" м'ячі забили Жоау Канселье, який відзначився на 42-й хвилині, Діогу Жота (59), Жоау Феліш (71) і Андре Сілва (90+6). Хорвати відповіли голом Бруно Петковича (90+2).

Лідер збірної Португалії Кріштіану Роналду не брав участь в матчі, оскільки лікує інфекцію, викликану бджолиним укусом.

Результати матчів суботи:

Ліга А.

Група 2:

Ісландія - Англія - ​​0:1

Данія - Бельгія - 0:2.

Група 3:

Швеція - Франція - 0:1

Португалія - ​​Хорватія - 4:1.

Ліга С.

Група 1:

Азербайджан - Люксембург - 1:2

Кіпр - Чорногорія - 0:1.

Група 2:

Північна Ірландія - Вірменія - 2:1

Естонія - Грузія - 0:1.

Ліга D.

Група 2:

Гібралтар - Сан-Марино 1:0.

У неділю, 6 вересня, пройдуть перші матчі другого туру Ліги націй УЄФА. Збірна України в Мадриді зустрінеться з командою Іспанії. В іншому поєдинку групи 4 Ліги А швейцарці в Базелі зійдуться з німцями.

Фото: Reuters.