Португалія розгромила Хорватію в матчі Ліги націй УЄФА
Зустріч, що пройшла в Порту, завершилася з рахунком 4:1 на користь піренейців, повідомляє Укрінформ.
У складі господарів арени "Драгау" м'ячі забили Жоау Канселье, який відзначився на 42-й хвилині, Діогу Жота (59), Жоау Феліш (71) і Андре Сілва (90+6). Хорвати відповіли голом Бруно Петковича (90+2).
Лідер збірної Португалії Кріштіану Роналду не брав участь в матчі, оскільки лікує інфекцію, викликану бджолиним укусом.
Результати матчів суботи:
Ліга А.
Група 2:
Ісландія - Англія - 0:1
Данія - Бельгія - 0:2.
Група 3:
Швеція - Франція - 0:1
Португалія - Хорватія - 4:1.
Ліга С.
Група 1:
Азербайджан - Люксембург - 1:2
Кіпр - Чорногорія - 0:1.
Група 2:
Північна Ірландія - Вірменія - 2:1
Естонія - Грузія - 0:1.
Ліга D.
Група 2:
Гібралтар - Сан-Марино 1:0.
У неділю, 6 вересня, пройдуть перші матчі другого туру Ліги націй УЄФА. Збірна України в Мадриді зустрінеться з командою Іспанії. В іншому поєдинку групи 4 Ліги А швейцарці в Базелі зійдуться з німцями.
Фото: Reuters.