Тренер збірної Іспанії: "Не хочу давати Шевченку додаткову інформацію про мою команду"

Напередодні завтрашнього поєдинку другого туру Ліги націй УЄФА-2020/21 між футболістами національних збірних Іспанії та України головний тренер піренейців Луїс Енріке взяв участь у традиційній передматчевій прес-конференції.

Про це повідомляє пресслужба Української асоціації футболу (УАФ) з мадридського стадіону Альфредо Ді Стефано, де відбудеться іспансько-українське протистояння, передає Укрінформ.

"Склад на матч з Україною? Я дуже добре знаю Андрія Шевченка й не хочу, аби він мав додаткову інформацію про мою команду. Єдине - я б дуже хотів, аби в поєдинках Ліги націй у складі збірної Іспанії дебютувало більше гравців, - заявив Луїс Енріке. — Але я буду обирати склад на матч з Україною виходячи виключно з того, як футболісти тренувалися. У мене є бажання, аби всі гравці були готові. Я їм поясню завдання на полі незалежно від того, вийдуть вони чи ні".

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Нагадаємо, у першому турі збірна України обіграла команду Швейцарії (2:1), а іспанці на останніх хвилинах зустрічі у Штутгарті уникли поразки від німців (1:1).

Фото oefb.at