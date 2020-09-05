"Мотор" зустрінеться з "Одесою" у фіналі Кубка України з гандболу

Чемпіони України гандболісти запорізького "Мотора" впевнено вийшли у фінал Кубка України.

У півфіналі команда Гінтараса Савукінаса розгромила срібного призера Першої ліги ужгородські "Карпати" - 46:17 (18:6), повідомляє Укрінформ.

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У вирішальному матчі за трофей в селищі Маяки Одеської області у неділю, 6 вересня, суперником "Мотора" стане "Одеса", яка автоматично пройшла "Донбас", у складі якого були виявлені випадки зараження коронавірусом.

Фото: handball.motorsich.com.