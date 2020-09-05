"Мотор" зустрінеться з "Одесою" у фіналі Кубка України з гандболу
Укрінформ
Чемпіони України гандболісти запорізького "Мотора" впевнено вийшли у фінал Кубка України.
У півфіналі команда Гінтараса Савукінаса розгромила срібного призера Першої ліги ужгородські "Карпати" - 46:17 (18:6), повідомляє Укрінформ.
У вирішальному матчі за трофей в селищі Маяки Одеської області у неділю, 6 вересня, суперником "Мотора" стане "Одеса", яка автоматично пройшла "Донбас", у складі якого були виявлені випадки зараження коронавірусом.
Фото: handball.motorsich.com.