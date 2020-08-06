Фінал чотирьох чоловічого Кубка України з гандболу пройде у селі Маяки

5-го і 6 вересня на новій спортивній арені села Маяки Одеської області відбудеться "Фінал чотирьох" чоловічого Кубка України з гандболу.

Про це пресслужбі ФГУ повідомив президент Федерації гандболу Одеської області Сергій Гриневецький.

"Одеська федерація гандболу запропонувала провести "Фінал чотирьох" Кубка України з гандболу у селі Маяки, що в 29-ти кілометрах від Одеси, - розповів Гриневецький. - Там за сприяння обласної держадміністрації побудували новий спортивний комплекс. Розміри ігрового залу 25 на 50 метрів , висота - 12 метрів, є трибуни, освітлення 1000 люкс, інтернет... Усе зроблено відповідно до європейських стандартів, адже команда "Одеса" другий рік поспіль гратиме в єврокубках і нинішнього сезону проводитиме домашні матчі на арені в Маяках" .

Фото: handball.net.ua.