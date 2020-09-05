Молодіжна збірна України з футболу вирушила до Фінляндії на матч кваліфікації Євро-2021

У вівторок, 8 вересня, у Гельсінкі підопічні Руслана Ротаня зіграють черговий матч відбірного турніру чемпіонату Європи (футболісти до 21-го року).

Як повідомляє пресслужба Української асоціації футболу (УАФ), сьогодні, 5 вересня о 10.00 чартерним рейсом молодіжна збірна України вирушила з Данії до Фінляндії. У Гельсінкі проти місцевої збірної "синьо-жовті" проведуть черговий матч відбору до Євро-2021 (U21), передає Укрінформ.

Що стосується кадрових питань, то після зустрічі з данцями (1:1) в команді всі здорові, але під загрозою дискваліфікації перебувають Віктор Корнієнко та Юхим Конопля.

По обіді у підопічних Руслана Ротаня заплановано тренування відновлювального характеру. Нагадаємо, що матч проти збірної Фінляндії відбудеться 8 вересня на Олімпійському стадіоні, початок о 19.00 за київським часом.

Турнірне становище у 8-й відбірковій групі: Данія - 16 очок (після 6-ти ігор), Румунія - 13 (6), Фінляндія - 7 (6), Україна - 4 (5), Північна Ірландія - 3 (5), Мальта - 1 (5).

Фото пресслужби УАФ.