Молодіжна збірна України з футболу вирушила до Фінляндії на матч кваліфікації Євро-2021
Як повідомляє пресслужба Української асоціації футболу (УАФ), сьогодні, 5 вересня о 10.00 чартерним рейсом молодіжна збірна України вирушила з Данії до Фінляндії. У Гельсінкі проти місцевої збірної "синьо-жовті" проведуть черговий матч відбору до Євро-2021 (U21), передає Укрінформ.
Що стосується кадрових питань, то після зустрічі з данцями (1:1) в команді всі здорові, але під загрозою дискваліфікації перебувають Віктор Корнієнко та Юхим Конопля.
По обіді у підопічних Руслана Ротаня заплановано тренування відновлювального характеру. Нагадаємо, що матч проти збірної Фінляндії відбудеться 8 вересня на Олімпійському стадіоні, початок о 19.00 за київським часом.
Турнірне становище у 8-й відбірковій групі: Данія - 16 очок (після 6-ти ігор), Румунія - 13 (6), Фінляндія - 7 (6), Україна - 4 (5), Північна Ірландія - 3 (5), Мальта - 1 (5).
Фото пресслужби УАФ.