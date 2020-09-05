Україна зіграла внічию з Данією у відборі на молодіжне Євро-2021

Наша збірна втратила перемогу на 5-й компенсованій хвилині.

Молодіжна збірна України зіграла внічию з Данією (1:1) в матчі кваліфікації на чемпіонат Європи, повідомляє Укрінформ.

Команда Руслана Ротаня відкрила рахунок – відзначився Данило Сікан на 73-й хвилині, але пропустила від Якобсена на 5-й компенсованій хвилині.

Українська «молодіжка» вперше зіграла внічию в поточному відбірковому циклі і пропустила на четверте місце Північну Ірландію, яка обіграла Мальту в паралельному матчі. Наша збірна набрала 4 очки після 5-х матчів.

Безпосередньо на Євро-2021 пройдуть переможці кожної групи і п'ять кращих команд з числа тих, що зайняли другі місця.

У вівторок, 8 вересня, підопічні Ротаня зіграють з Фінляндією, якій у вересні минулого року ми програли 0:2.

Фото: сайт УАФ