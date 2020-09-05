Україна зіграла внічию з Данією у відборі на молодіжне Євро-2021
Молодіжна збірна України зіграла внічию з Данією (1:1) в матчі кваліфікації на чемпіонат Європи, повідомляє Укрінформ.
Команда Руслана Ротаня відкрила рахунок – відзначився Данило Сікан на 73-й хвилині, але пропустила від Якобсена на 5-й компенсованій хвилині.
Українська «молодіжка» вперше зіграла внічию в поточному відбірковому циклі і пропустила на четверте місце Північну Ірландію, яка обіграла Мальту в паралельному матчі. Наша збірна набрала 4 очки після 5-х матчів.
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Безпосередньо на Євро-2021 пройдуть переможці кожної групи і п'ять кращих команд з числа тих, що зайняли другі місця.
У вівторок, 8 вересня, підопічні Ротаня зіграють з Фінляндією, якій у вересні минулого року ми програли 0:2.
Фото: сайт УАФ