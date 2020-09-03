Володимир Кличко анонсував вихід нової книги

Українець більше 9 років очолював суперважкий дивізіон в боксі.

Колишній чемпіон світу та олімпійський чемпіон з боксу Володимир Кличко повідомив на своїй сторінці в Instagram про вихід нової книги.

«Хвилюючий день. Анонсують вихід своєї нової книги: «F.A.C.E. Виклик - Відкрийте силу волі в собі». Книга буде доступна для продажу з 5 жовтня на німецькому ринку, також її можна замовити», - повідомив Кличко-молодший.

Раніше Володимир взяв участь у створенні книги про легендарного американського боксера Мухаммеда Алі.

Як повідомляв Укрінформ, Володимир Кличко також видав книгу під назвою «Challenge Management» («Управління викликами»). У ній Кличко-молодший ділиться своїм досвідом ведення бізнесу, наводячи приклади зі своєї спортивної кар’єри.