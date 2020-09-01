«Барселона» продала Ракітича в «Севілью»

Кадрова чистка в каталонському клубі триває.

Півзахисник «Барселони» Іван Ракітич повернувся в «Севілью», повідомляє офіційний сайт «Севільї».

Хорват підписав контракт терміном на 4 роки. «Барселона» повідомила, що трансфер 32-річного гравця обійшовся «Севільї» в 1,5 млн євро, ще 9 млн можуть виплатити у вигляді бонусів.

Ракітич перейшов в «Барселону» з «Севільї» в 2014 році. У каталонському клубі він провів 310 матчів, забив 35 голів і зробив 42 результативні передачі.

Як повідомляв Укрінформ, Ліонель Мессі не приїхав на медогляд «Барселони» перед початком підготовки до нового сезону.

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