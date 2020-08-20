«Барселона» більше не розраховує на форварда Луїса Суареса – ЗМІ

Каталонський клуб планує позбутися також інших вікових гравців – Альбу, Піке і Бускетса.

«Барселона» хоче позбутися нападника Луїса Суареса. Каталонський клуб повідомив 33-річному уругвайцю, що він повинен залишити команду, повідомляє журналіст Жота Жорді.

Форвард грає за «Барселону» з 2014 року. На початку липня Суарес забив 195-й м'яч у складі «Барселони», що дозволило йому вийти на третє місце в списку кращих бомбардирів в історії клубу.

У цьому сезоні Суарес провів 28 матчів в Ла Лізі, забив 16 м'ячів і зробив 8 гольових передач.

Іспанські ЗМІ пишуть, що Суарес може повернутися в «Аякс» (Амстердам), за який він виступав з 2007 по 2011 рік.

Як повідомляв Укрінформ, нідерландський фахівець Рональд Куман став новим головним тренером «Барселони».

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