Вдома «Динамо» має обіграти АЗ – Євген Левченко

Суперник киян наразі не набрав оптимальної форми і у цьому шанс команди Луческу.

Колишній гравець збірної України і президент профспілки футболістів Нідерландів Євген Левченко вважає, що київське «Динамо» очікує дуже складний матч проти АЗ у кваліфікації Ліги чемпіонів, повідомляє Sport Arena.

«АЗ – команда, яка показувала в минулому сезоні чудовий футбол. Вони склали конкуренцію «Аяксу».

Це збалансована команда. Так, з «Вікторією» (попередній раунд кваліфікації ЛЧ) не все у них виходило. Я бачив цю гру і можу сказати, що вимушена пауза в голландському футболі не пішла на користь АЗ. Цей клуб любить показувати атакуючий футбол. З березня гравці АЗ не грали офіційних матчів, а під час навчально-тренувальних зборів майбутній суперник «Динамо» не дуже добре виглядав. Можу сказати, що зараз АЗ не на піку своєї форми.

Як і АЗ, так і «Динамо» люблять домінувати на футбольному полі. Вважаю, що на НСК «Олімпійський» «Динамо» має обіграти АЗ. Голландський клуб поки не вийшов на пік форми. Минулорічний АЗ був сильніше. Дуже важливо для «Динамо» нейтралізувати лідерів суперника», - розповів Левченко.

Як повідомляв Укрінформ, у 3-у кваліфікаційному раунді ЛЧ «Динамо» зіграє проти АЗ (Алкмар, Нідерланди).