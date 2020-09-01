Матч «Динамо» - АЗ можуть зіграти на нейтральному полі

Причина – високий рівень захворюваності на коронавірус в Україні.

Матч між київським «Динамо» і нідерландським АЗ (Алкмаар) в третьому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів може відбутися на нейтральному полі, повідомляє телеканал «Футбол».

Спочатку проведення матчу запланували в Києві, проте рішення можуть переглянути через зростання кількості хворих на коронавірус.

Остаточне рішення прийме УЄФА найближчим часом.

Матч повинні зіграти 15 або 16 вересня - переможець вийде в раунд плей-офф ЛЧ за підсумками однієї гри.

Як повідомляв Укрінформ, матчем проти АЗ «Динамо» почне свій єврокубковий сезон. Клуб з Нідерландів вже подолали одну стадію кваліфікації, обігравши чеську «Вікторію» (3:1).