Четверо українок із семи вийшли до другого кола US Open

У Нью-Йорку завершився перший ігровий день Відкритого чемпіонату США з тенісу (US Open).

Четверо українок із семи - Даяна Ястремська, Катерина Бондаренко, Катерина Козлова, Марта Костюк - здобули перемоги в стартовому колі одиночного розряду турніру серії Grand Slam, передає Укрінформ.

Результати понеділка :

Марта Костюк - Дар'я Касаткіна (Росія) - 6:1, 6:2;

Катерина Козлова - Уїтні Осігве (США) - 6:3, 7:5;

Катерина Бондаренко - Еллі Кік (США) - 3:6, 6:3, 6:1;

Даяна Ястремська - Астра Шарма (США) - 6:3, 6:7 (4:7), 7:6 (7:2).

Ангеліна Калініна програла посіяній під першим номером 3-й "ракетці" світу чешці Кароліні Плішковій - 4:6, 0:6, а Катаріна Завацька зазнала поразки від Олени Рибакіної з Казахстану - 3:6, 0:6.

Леся Цуренко знялася зі змагань через травму.

За вихід до третього кола US Open Ястремська зустрінеться з американкою Медісон Бренгл, Козлова зіграє з чешкою ​​Петрою Квітовою, Бондаренко зійдеться з хорваткою Петрою Мартич, а Костюк протистоятиме Анастасії Севастовій з Латвії.

Загальний призовий фонд US Open-2020 складає $53,4 млн.

На фото: Катерина Бондаренко (btu.org.ua).