Четверо українок із семи вийшли до другого кола US Open
Четверо українок із семи - Даяна Ястремська, Катерина Бондаренко, Катерина Козлова, Марта Костюк - здобули перемоги в стартовому колі одиночного розряду турніру серії Grand Slam, передає Укрінформ.
Результати понеділка:
Марта Костюк - Дар'я Касаткіна (Росія) - 6:1, 6:2;
Катерина Козлова - Уїтні Осігве (США) - 6:3, 7:5;
Катерина Бондаренко - Еллі Кік (США) - 3:6, 6:3, 6:1;
Даяна Ястремська - Астра Шарма (США) - 6:3, 6:7 (4:7), 7:6 (7:2).
Ангеліна Калініна програла посіяній під першим номером 3-й "ракетці" світу чешці Кароліні Плішковій - 4:6, 0:6, а Катаріна Завацька зазнала поразки від Олени Рибакіної з Казахстану - 3:6, 0:6.
Леся Цуренко знялася зі змагань через травму.
За вихід до третього кола US Open Ястремська зустрінеться з американкою Медісон Бренгл, Козлова зіграє з чешкою Петрою Квітовою, Бондаренко зійдеться з хорваткою Петрою Мартич, а Костюк протистоятиме Анастасії Севастовій з Латвії.
Загальний призовий фонд US Open-2020 складає $53,4 млн.
На фото: Катерина Бондаренко (btu.org.ua).