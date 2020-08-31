Калініна поступилася третій "ракетці" світу на старті US Open

Українка Ангеліна Калініна, яка займає 145-й рядок у рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA), програла у своєму стартовому поєдинку Відкритого чемпіонату США-2020 (US Open) лідеру "посіву", третій "ракетці" світу Кароліні Плішковій з Чехії - 4:6, 0:6.

Як передає Укрінформ, 23-річна Калініна вдруге виступила в основній сітці US Open: в 2018 році Ангеліна успішно пройшла кваліфікацію і програла в другому колі на той момент чинній чемпіонці американці Слоун Стівенс.

Крім Калініної, в заявочному списку турніру в Нью-Йорку знаходяться ще шість українських тенісисток: Даяна Ястремська, Катерина Козлова, Катаріна Завацька, Леся Цуренко, Марта Костюк та Катерина Бондаренко.

Читайте також: Стаховський здобув перемогу в стартовому матчі на турнірі серії Challenger в Чехії

Загальний призовий фонд US Open-2020 складає $53,4 млн.

Фото: БТУ.