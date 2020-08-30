Збірна України з пляжного футболу вирушає до Португалії на Суперфінал Євроліги

Збірна України з пляжного футболу завершила чотириденний навчально-тренувальний збір у Києві й сьогодні вирушає до португальського Назаре, де візьме участь у Суперфіналі Євроліги.

Як повідомляє пресслужба Української асоціації футболу (УАФ), новий наставник "синьо-жовтих" Микола Костенко, який нещодавно змінив на цьому посту Євгена Вареницю, викликав для участі у престижному турнірі 11 виконавців, передає Укрінформ.

"На матчах чемпіонату України, який відбувся тиждень тому на "Гідропарк-Арені" в Києві, ми разом із кращим воротарем світу Віталієм Сидоренком, який входить до нашого тренерського штабу, прискіпливо спостерігали за всіма кандидатами у збірну. Моніторили всіх футболістів, стежили за кожним, вели статистику техніко-тактичних дій. Тому картина функціонального стану та ігрового тонусу кожного з гравців команди в нас є. Через пандемію коронавірусу ми не змогли провести повноцінний збір, тому за основу взяли саме стан футболістів під час першості України. Але все ж радіємо з того, що виконавці перебувають у гарному ігровому тонусі. Збірна сформована за принципом участі в ній футболістів, які грали в чемпіонатах Києва та України й системно тренувалися в її складі", - сказав Микола Костенко.

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Склад збірної України з пляжного футболу:

воротарі - Володимир Гладченко (Beachsoccer), Денис Сабатюк ("Альтернатива");

польові гравці - Максим Войтюк, Дмитро Войтенко, Ярослав Заворотний (усі - "ВІТ"), Андрій Пашко, Олег Сіренко (обидва - "Альтернатива"), Олег Зборовський, Максим Хижняк (обидва - Beachsoccer), Юрій Щериця, Костянтин Макеєв (обидва - "Сервіт").

Нагадаємо, що Суперфінал Євроліги-2020 проходитиме 2-6 вересня в португальському Назаре. Свою участь у змаганнях підтвердили п'ять збірних - Португалія, Франція, Швейцарія, Німеччина та Україна. Вони зіграють в одноколовому турнірі.

Фото: УАФ.