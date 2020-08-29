Матч за Суперкубок УЄФА може не відбутися

Футбольний поєдинок за Суперкубок УЄФА, який повинен відбутися 24 вересня в Будапешті, опинився під загрозою проведення через введення Угорщиною з 1 вересня нових правил карантинних обмежень, які, серед іншого, забороняють в період пандемії COVID-19 в'їзд на територію країни іноземних громадян.

За інформацією авторитетного британського видання The Times, характер цих обмежень ставить під великий сумнів проведення матчу за Суперкубок УЄФА, передає Укрінформ. Коментарів щодо цього з боку Європейського футбольного союзу (УЄФА) поки не послідувало. Читайте також: Українські арбітри обслуговуватимуть фінал жіночої Ліги чемпіонів УЄФА Нагадаємо, в матчі за Суперкубок УЄФА-2020 повинні зіграти тріумфатори минулого єврокубкового сезону: переможець Ліги чемпіонів мюнхенська "Баварія", і переможець Ліги Європи іспанська "Севілья". Примітно, що УЄФА планував провести цей поєдинок з глядачами. Фото: Dynamo.kiev.ua.