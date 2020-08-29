Буяльський не зіграє за збірну в матчах Ліги націй

Хавбек відновлюється після травми, яку він отримав в матчі за Суперкубок України.

Півзахисник «Динамо» Віталій Буяльський не зіграє за збірну України в матчах Ліги націй, повідомляє сайт УАФ.

Хавбек киян пропустить збір через пошкодження бічної зв'язки коліна, яку отримав в матчі за Суперкубок України.

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28 серпня головний лікар «Динамо» Андрій Шморгун сказав, що відновлення Буяльського займе 7 днів.

Як повідомляв Укрінформ, збірна України в Лізі націй зіграє проти Швейцарії 3 вересня і проти Іспанії 6 вересня.

Фото: сайт ФК "Динамо"