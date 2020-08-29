Буяльський не зіграє за збірну в матчах Ліги націй
Укрінформ
Хавбек відновлюється після травми, яку він отримав в матчі за Суперкубок України.
Півзахисник «Динамо» Віталій Буяльський не зіграє за збірну України в матчах Ліги націй, повідомляє сайт УАФ.
Хавбек киян пропустить збір через пошкодження бічної зв'язки коліна, яку отримав в матчі за Суперкубок України.
28 серпня головний лікар «Динамо» Андрій Шморгун сказав, що відновлення Буяльського займе 7 днів.
Як повідомляв Укрінформ, збірна України в Лізі націй зіграє проти Швейцарії 3 вересня і проти Іспанії 6 вересня.
Фото: сайт ФК "Динамо"