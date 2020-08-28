У Дніпрі визначили учасників юніорського чемпіонату Європи з академічного веслування

У Дніпрі завершився чемпіонат України з академічного веслування серед юніорів до 18 років.

Як передає Укрінформ, у змаганнях взяли участь понад 200 веслярів, які розіграли 14 комплектів нагород, повідомляє пресслужба фізкультурно-спортивного товариства “Динамо” України.

Спортсмени-динамівці здобули 4 медалі різного гатунку, з яких 3 золоті та 1 срібна. Чемпіонами країни стали представники Миколаївської обласної організації ФСТ “Динамо” Роман Покришко, Роман Руденко, Ярослав Нітко (у четвірці без стернового); Дмитро Скорий (у складі четвірки зі стерновим); Юрій Боровик, Михайло Дробот, Олександр Браславич (у складі юніорської вісімки).

За інформацією Федерації академіного веслування України, по дві золоти медалі у змаганнях вибороли Катерина Устюжаніна, Юлія Заволока, Катерина Гарбарук, Анна Заїчек, стернова Яна Очеретяна.

В останній день змагань були проведені "перегони чемпіонів". За підсумками цих змагань визначено п'ять екіпажів, які представлятимуть Україну на юніорському чемпіонаті Європи, який пройде 26-27 вересня 2020 року у Белграді (Сербія).

Фото: rowingukraine.org.