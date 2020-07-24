Водна арена «Тернопіль» може стати спортивною візитівкою України – Чернишов

Водна арена, яка зводиться на околиці Тернополя, має усі шанси стати спортивною візитівкою України.

Про це сказав міністр розвитку громад і територій України Олексій Чернишов у п'ятницю, 24 липня, під час ознайомлення з ходом будівництва об’єкту, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«На водній арені «Тернопіль» створено оптимальні умови для того, щоб наші спортсмени тренувалися і показували хороші результати. Це – об’єкт насправді європейського рівня. Прекрасні водні доріжки, трибуни, облаштована інфраструктура, кімнати для проживання спортсменів. А буде ще й друга черга цього об’єкту. Упевнений, що ця водна арена буде не тільки спортивною візитівкою Тернополя, але й України», - наголосив Чернишов під час ознайомлення з будівництвом гідротехнічних споруд веслувального каналу Центру веслування та водних видів спорту "Водна арена "Тернопіль".

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За словами міського голови Тернополя Сергія Надала, зараз об’єкт на завершальній стадії.

За вчасного фінансування його можна завершити до початку жовтня цього року. Це буде не тільки місце для проведення спортивних змагань всеукраїнського та міжнародного рівнів, але й туристичною локацією, об’єктом, де зможуть відпочивати жителі області, туристи.

Як повідомляв Укрінформ, водна арена в Тернополі облаштовується в межах президентської програми «Велике будівництво». На спортивному об’єкті передбачено створення обвідного каналу, будівництво фінішної вишки та трибун на понад 1 тис. місць, облаштування фотофіксації стартових доріжок, кабін для коментаторів, окремих кімнат для представників міжнародних федерацій та, власне, спортсменів. Окрім цього, діятимуть конференцзала, переодягальні, санвузли. Встановлять і місця для харчування спортсменів та окремо для вболівальників, фінішну вишку.

Роботи обійдуться в 60 млн гривень.

На початку жовтня Тернопіль стане ареною чемпіонату світу з веслування на байдарках та каное серед ветеранів. Він пройде в центрі веслування та водних видів спорту «Водної арени».

Україна вперше прийматиме змагання з веслування такого високого рівня. Очікується близько тисячі учасників. Канада, Німеччина, Чехія, Польща, Велика Британія попередньо вже погодили свою участь. Спортсмени змагатимуться на дистанції 200 та 500 метрів. З 1 серпня розпочинається реєстрація учасників.

Фото з відкритих джерел