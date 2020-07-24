На Житомирщині завершують капремонт Пулинської школи

На Житомирщині в межах програми «Велике будівництво» до 31 серпня планують завершити капітальний ремонт Пулинської загальноосвітньої школи.

Про це повідомляє Житомирська ОДА.

«Наразі будівельна готовність об’єкту становить 80%. Здійснено комплексне утеплення будівлі навчального закладу, зведено новий учнівський блок, в якому проводяться внутрішні оздоблювальні роботи. Об’єкт планують ввести в експлуатацію до 31 серпня», - йдеться у повідомленні.

Загальна кошторисна вартість капітального ремонту Пулинської ЗОШ І-ІІІ ступенів становить 38 470,528 тис. грн. Роботи розпочалися у 2018 році й виконує їх підрядна організація ТОВ «Тетерів-Будпроект».

У Житомирській області в межах «Великого будівництва» планують відремонтувати або реконструювати 7 приймальних відділень лікарень, 24 амбулаторії, 11 шкіл, 7 садочків та 9 стадіонів, а також здійснити капітальний ремонт понад 190 км доріг.

Програма «Велике будівництво», що передбачає масштабну розбудову інфраструктури України, стартувала з 1 березня і включає майже 380 об’єктів. Очікується, що в її межах буде відремонтовано 4 тисячі кілометрів доріг державного значення, на що передбачено понад 85 млрд грн. Також цього року в Україні мають побудувати чи реконструювати 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів і придбати 100 шкільних автобусів.

Фото: oda.zht.gov.ua