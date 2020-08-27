Бокс: Постол вирушив на бій з Раміресом

Бокс: Постол вирушив на бій з Раміресом

Укрінформ
Ексчемпіон світу з боксу українець Віктор Постол вилетів на бій проти володаря поясів WBO та WBC у першій напівсередній вазі американця Хосе Карлоса Раміреса.

Постол у компанії менеджера Олега Ковальчука та тренера Фредді Роуча відправився з Лос-Анджелеса до Лас-Вегаса, де й пройде поєдинок, повідомляє XSport

В Україні бый розпочнеться вранці 30 серпня.

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Додамо, що Постол на профірингу має 31 перемогу (12 - нокаутом) та 2 поразки. У Раміреса 25 перемог (17 - нокаутом).

Фото: wbcboxing.com.

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