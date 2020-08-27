Бокс: Постол вирушив на бій з Раміресом
Укрінформ
Ексчемпіон світу з боксу українець Віктор Постол вилетів на бій проти володаря поясів WBO та WBC у першій напівсередній вазі американця Хосе Карлоса Раміреса.
Постол у компанії менеджера Олега Ковальчука та тренера Фредді Роуча відправився з Лос-Анджелеса до Лас-Вегаса, де й пройде поєдинок, повідомляє XSport.
В Україні бый розпочнеться вранці 30 серпня.
Додамо, що Постол на профірингу має 31 перемогу (12 - нокаутом) та 2 поразки. У Раміреса 25 перемог (17 - нокаутом).
Фото: wbcboxing.com.