Бій боксерських легенд Тайсон - Джонс можуть скасувати

Очікуваний бій легенд світового боксу 54-річного Майка Тайсона та 51-річного Роя Джонса можуть скасувати.

За словами Джонса, ініціатором цього може бути він, оскільки в організації поєдинку його багато що не влаштовує, повідомляє Daily Mail.

"Мені довелося відмінити інші справи, щоб вийти на ринг, це змінило моє розклад. Це найбільша проблема. Я більше не боксер на постійній основі, тому мені доводиться займатися іншими справами, щоб заробляти. Якщо я не можу їх робити, значить, мені мають за це платити компенсацію. Якщо вони не зроблять ситуацію більш осмисленою, то бій не выдбудеться. Навіщо мені змінювати дату, якщо ми погодилися на 12 вересня? Вони мені сказали, що хочуть більше глядачів. Але коли буде більше глядачів, то це вже зовсім інші гроші", - заявив Джонс.

Як повідомлялося, поєдинок Тайсона і Джонса перенесли з 12 вересня на 28 листопада.

Фото: dailymail.co.uk.