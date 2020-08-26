Жовтневі матчі збірної хочемо провести з глядачами – Павелко

10 і 13 жовтня збірна України гратиме матчі Ліги націй проти Німеччини та Іспанії у Києві на НСК «Олімпійський».

Президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко прокоментував телеканалу «Футбол» можливу присутність вболівальників на матчах збірної України в Лізі націй.

«Ми працюємо разом з Міністерством охорони здоров'я, щоб вболівальники повернулися на ігри. Зараз ми бачимо спалах коронавірусу, це має негативний вплив. Але ми працюємо над тим, щоб глядачі повернулися, щойно ситуація надасть можливість.

Ми дуже хочемо, щоб жовтневі матчі Ліги націй з Німеччиною та Іспанією ми зіграли на цьому прекрасному стадіоні з глядачами, скільки буде можливо на той момент - 20, 30 або 50 відсотків. УЄФА вже прийняв рішення, що на Суперкубку УЄФА в Будапешті дозволять заповнити стадіон на 30%. Після цього приймуть рішення щодо наступних матчів Ліги націй», - розповів Павелко.

3 і 6 вересня команду Андрія Шевченка чекають матчі проти Швейцарії та Іспанії в груповому раунді Ліги націй.

Як повідомляв Укрінформ, гравці національної збірної вже прибули до Харкова для підготовки до матчів Ліги націй.