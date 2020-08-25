Київське "Динамо" представило третій комплект ігрової форми
Укрінформ
25 серпня, в день матчу за Суперкубок України, футбольний клуб "Динамо" (Київ) та New Balance представили третій, запасний варіант ігрової форми команди.
Як повідомляє пресслужба киян, ця форма, використовуватиметься, якщо перші два варіанти - домашній та виїзній - співпадуть за кольором з екіпіюванням суперників або суддів, передає Укрінформ.
Варіант екіпіювання виконаний у чорно-зелених кольорах.
Раніше кияни презентували основний (синьо-блакитні смуги на білому тлі) та гостьовий (блакитні смуги на синьому тлі) комплекти форми.
Фото: fcdynamo.kiev.ua.