Київське "Динамо" представило третій комплект ігрової форми

25 серпня, в день матчу за Суперкубок України, футбольний клуб "Динамо" (Київ) та New Balance представили третій, запасний варіант ігрової форми команди.

Як повідомляє пресслужба киян, ця форма, використовуватиметься, якщо перші два варіанти - домашній та виїзній - співпадуть за кольором з екіпіюванням суперників або суддів, передає Укрінформ.

Варіант екіпіювання виконаний у чорно-зелених кольорах.

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Раніше кияни презентували основний (синьо-блакитні смуги на білому тлі) та гостьовий (блакитні смуги на синьому тлі) комплекти форми.

Фото: fcdynamo.kiev.ua.