Ястремська вийшла до третього раунду турніру в Нью-Йорку

Українка обіграла американську тенісистку Бернарду Перу.

Українська тенісистка Даяна Ястремська в другому раунді турніру Western & Southern Open в Нью-Йорку перемогла американку Бернарду Перу – 7:6, 4:6, 6:3, повідомляє Укрінформ.

Ястремська (25-я в рейтингу WTA) здобула дуже непросту перемогу. В кінці першого сету вона на класі перевела гру на тай-брейк і виграла його – 7:6. В другій партії українка ледь не знялася з матчу через травму, але після медичної допомоги вирішила залишитися на корті. Як наслідок, сет вона програла – 4:6.

У вирішальній партії Ястремська виграла кілька подач суперниці і довела справу до перемоги – 6:3.

В третьому колі Ястремська зіграє проти японки Наомі Осаки (10-а в рейтингу WTA).

Як повідомляв Укрінформ, у першому раунді турніру Western & Southern Open, який в цьому році через пандемію перенесений з Цинцинатті в Нью-Йорк, Ястремська перемогла американку Вінус Вільямс.

Фото: Jimmie48 Photography