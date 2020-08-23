Ястремська обіграла Вінус Вільямс на старті турніру в Нью-Йорку

Українська тенісистка (25-а в рейтингу WTA) пробилася до другого раунду.

Українська тенісистка Даяна Ястремська в першому раунді турніру Western & Southern Open в Нью-Йорку перемогла знамениту американку Вінус Вільямс – 5:7, 6:2, 7:5, повідомляє Укрінформ.

У першому сеті ініціатива була у Вільямс (65-я в рейтингу WTA), яка виграла партію з рахунком 7:5. Ястремська спершу зрівняла рахунок (6:2), а потім виграла вирішальний сет (7:5).

Українська тенісистка виконала 9 ейсів, припустилася 7 подвійних помилок і реалізувала 5 з 10 брейк-пойнтів. Відзначимо, що після першого і другого сетів Ястремська зверталася до медичної допомоги.

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Як повідомляв Укрінформ, у наступному раунді турніру Western & Southern Open, який в цьому році через пандемію перенесений з Цинцинатті в Нью-Йорк, Даяна зустрінеться з ще однією американкою Бернардою Пера.

Фото: Jimmie48 Photography