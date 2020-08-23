Ястремська: У матчі з Вільямс продовжила грати, незважаючи на біль

Українська тенісистка Даяна Ястремська прокоментувала свою вольову перемогу над досвідченою американкою Вінус Вільямс на турнірі WTA Premier 5 Western & Southern Open у Нью-Йорку.

20-річна одеситка зазначила, що, підвернувши щиколотку і відчуваючи біль, вона вирішила не залишати корт, повідомляє Тенісний портал України.

"Щаслива, що виграла, але в той же час мені сумно, що втратила нагоду взяти перший сет. Коли я підвернула щиколотку, мій розум переключився у зовсім іншому напрямку. Я почала думати лише про біль і про те, що ж буде далі. Дуже хотіла знятися з матчу після першого гейму у другому сеті, але коли почала подавати, вирішила, що повинна завершити цей поєдинок. І мій тренер, і мій батько сказали, що якщо я відчуваю біль, то не варто грати далі, але я прийняла рішення продовжити. Коли заспокоїлася, почала приймати більше правильних рішень, намагалася грати якомога простіше, не фокусувалася на тому, щоб показати щось особливе, адже я не могла нормально пересуватися кортом. Я просто повертала м'яч, і це спрацювало ".

Як повідомляв Укрінформ, Ястремська обіграла Вільямс з рахунком 5:7, 6:2, 7:5.

Фото: j48tennis.net.