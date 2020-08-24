Стаховський переміг португальця на турнірі ATP у Празі

Український тенісист Сергій Стаховський вдало стартував 24 серпня на великому турнірі-челленджері ATP Prague Open By Moneta у столиці Чехії із призовим фондом 137 тис 560 євро.

Киянин (№168 рейтингу ATP), який вступив у боротьбу з другого кола, на двох тайбрейках переміг представника Португалії Фредеріку Феррейру-Сілву (195) - 2:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), передає Укрінформ.

Суперники провели на корті 2 години 36 хвилин.

Наступний поєдинок Стаховський зіграє у третьому колі із тенісистом з Нідерландів Таллоном Грієкспоором (173).

У парному розряді турніру у Празі виступить українець Денис Молчанов. Його партнером буде Артур Ріндеркнехт з Франції (АТР 195).

Українсько-французька пара стартує матчем з чеським тандемом Міхал Врбенський/Йонас Форейтек.

Фото: skysports.com.