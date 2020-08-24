Головним тренером ФК "Гент" офіційно став Ласло Белені

Новим головним тренером бельгійської команди "Гент", за який виступають троє футболістів збірної України, став 67-річний румунський фахівець Ласло Белені.

Контракт підписаний на два сезони, повідомляє офіційний сайт бельгійського клубу.

З 2017 року Белені працював у бельгійському "Стандарті". Загалом же послужний список тренера налічує тринадцять клубів. У 2001-2003 роках Белені тренував португальський "Спортинг", де розкрився талант юного Кріштіану Роналду.

Додамо, що за "Гент" грають українці Роман Яремчук, Ігор Пластун та Роман Безус.

Фото: kaagent.be.