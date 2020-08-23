Українка Магучіх виграла етап Діамантової ліги в Стокгольмі

Магучіх підкорила висоту 2.00 метра, Юлія Левченко посіла друге місце.

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх виграла другий етап Діамантової ліги в Стокгольмі, повідомляє Укрінформ.

18-річна українка з третьої спроби підкорила планку на висоті 2.00 метра і посіла перше місце. Інша українка Юлія Левченко з результатом 1.98 метра стала другою в Стокгольмі.

Магучіх повторила кращий результат сезону в світі, який на цьому тижні встановила саме Юлія Левченко на Меморіалі Ірени Шевінської в Бидгощі (Польща).

Як повідомляв Укрінформ, минулого тижня Магучіх виграла етап Діамантової ліги в Монако. Тоді українка взяла висоту 1.98 метра. Левченко в Монако також показала другий результат.