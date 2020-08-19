Легка атлетика: Левченко виграла «Меморіал Ірени Шевінської»

Українка перемогла з кращим особистим результатом сезону.

Українська стрибунка у висоту Юлія Левченко виграла золоту медаль на турнірі «Меморіал Ірени Шевінської» в Бидгощі, повідомляє Укрінформ.

Левченко перемогла з результатом – 2.00 метри. Вона показала найкращий особистий результат сезону.

Другою стала українка Ярослава Магучіх. Вона подолала висоту 1.97.

Як повідомляв Укрінформ, українська легкоатлетка Ярослава Магучіх виграла перший етап Діамантової ліги в Монако.