Луческу хоче швидше визначитись з основним складом «Динамо»

Новий наставник киян вважає, що його команда могла обіграти «Олімпік» з більшим рахунком.

Головний тренер «Динамо» Мірча Луческу прокоментував першу перемогу в офіційному матчі. В 1-у турі чемпіонату УПЛ «Динамо» обіграло «Олімпік» 4:1, повідомляє Укрінформ.

«Хороша гра. Ми домінували, хоча грали сьогодні без вісьмох ключових гравців: двоє з COVID-19, ще шестеро не встигли відновитися після ушкоджень. Рахунок по грі. Скажу більше, ми могли виграти з ще більшою перевагою.

Це лише перша офіційна гра. Я хочу подивитися якомога більше гравців. У товариських матчах інтенсивність не та. Нам потрібно визначатися скоріше з основним складом.

Я вітаю своїх футболістів. Вони дуже добре тренувалися протягом останнього тижня і досягли заслуженого результату», - підсумував Луческу.

Як повідомляв Укрінформ, 25 серпня «Динамо» зіграє з «Шахтарем» у матчі за Суперкубок України.