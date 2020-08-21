Ястремська зіграє з Вінус Вільямс на старті турніру WTA в Нью-Йорку

На турнірі WTA Premier 5 Western & Southern Open відбулося жеребкування основної сітки одиночного розряду.

Друга "ракетка" України Даяна Ястремська (№25 WTA) зіграє проти семиразової переможниці турнірів Grand Slam 40-річної американки Вінус Вільямс (65), передає Укрінформ.

Тенісистки раніше одна з одною не грали.

Інші українські учасниці в основній сітці представлені не будуть. У кваліфікації Катерина Козлова (WTA) поступилася представниці Німеччини Лаурі Зігемунд (67) - 0:6, 5:7, Катаріна Завацька (107) програла бельгійці Кірстен Фліпкенс (12) - 7:5, 5:7, 6:7 (2:7), а Катерина Бондаренко (349) - росіянці Дар'ї Касаткіній (68) - 6:7 (1:7), 6:4, 0:6.

Призовий фонд змагань Western & Southern Open - 2 млн 250 тис 829 дол.

Фото: j48tennis.net.