«Баварія» заробила рекордну суму в Лізі чемпіонів

Загальний дохід мюнхенського клубу в цьому сезоні ЛЧ – 123-130 млн євро.

«Баварія» гарантовано заробить понад 120 млн євро за підсумками виступів у Лізі чемпіонів в сезоні-2019/20, повідомляє Kicker.

Це рекордна сума за всю історію проведення турніру. Раніше рекорд належав «Барселоні», яка заробила 117,73 млн євро в 2019 році.

Крім бонусів за результати, «Баварія» отримає додатково 33,24 млн євро за третю позицію в рейтингу в Ліги чемпіонів за останнє десятиліття. Також мюнхенці зароблять 11,5 млн євро за телеправа.

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В результаті клуб отримає загалом 123 млн євро. Сума зросте до 130 млн в разі перемоги в ЛЧ.

У фінальному матчі «Баварія» зіграє з «ПСЖ» 23 серпня.

Як повідомляв Укрінформ, в півфіналі Ліги чемпіонів «Баварія» (Мюнхен) обіграла «Ліон» 3:0 і стала другим фіналістом турніру.

Фото: сайт УЄФА