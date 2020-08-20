Фінал Ліги чемпіонів УЄФА розсудить італієць Орсато

Арбітром фінального футбольного матчу Ліги чемпіонів між французьким клубом "ПСЖ" та німецькою "Баварією" призначили італійця Даніеле Орсато.

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА, передає Укрінформ.

На лініях Орсато допомагатимуть Лоренцо Манганелла і Алессандро Гьяллатіні (обидва - Італія), четвертий рефері - Овідіу Хацеган (Румунія)

Відеоасистенти арбітра: Массіміліано Ірраті, Марко Гуїдо (обидва - Італія), Роберто Діас Перес, Алехандро Ернандес Ернандес (обидва - Іспанія)

Фінал Ліги чемпіонів відбудеться у неділю, 23 серпня. Матч пройде у Лісабоні на "Ештадіу да Луш".

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Для "ПСЖ" це буде перший фінал Ліги чемпіонів в історії. У півфіналі парижани обіграли "Лейпциг" (3:0). "Баварія" в 1/2 фіналу перемогла "Ліон" (3:0). Мюнхенці можуть виграти Лігу чемпіонів уперше з 2013 року.

Фото: Getty Images.